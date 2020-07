Elezioni, Ceccardi ci crede: “Siamo un’alternativa alla sinistra”. Poi elogia i cinesi: “Durante la pandemia si sono comportati con rigore”. Intanto è rebus sulla lista dei candidati

Restano ancora un rebus le liste della Lega in vista delle elezioni regionali. Il nodo dei pratesi da candidare in consiglio, infatti, non è stato sciolto nemmeno questo pomeriggio dalla candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi. L’europarlamentare ha passato l’intera giornata a Prato, incontrando in mattinata a Montemurlo Fabrizio Tesi, presidente dell’associazione Astri, e successivamente i vertici di Confcommercio per ascoltare le richieste dei commercianti. Poi è stata in centro per incontrare la stampa, gli alleati e gli elettori. Ma sulla composizione delle liste non si è voluta sbilanciare, anticipando comunque che il centrodestra anche a Prato si sta muovendo per allestire una lista civica a supporto della sua candidatura. L’unico nome certo in lista per la Lega è quello di Emilio Paradiso.

La candidata del centrodestra ha parlato anche di quanto successo un anno fa, con la sconfitta elettorale alle amministrative di Daniele Spada, sostenendo che le cose sono cambiate rispetto al passato ma ribadendo di rispettare il lavoro del sindaco Matteo Biffoni. Un po’ a sorpresa Ceccardi si è sbilanciata anche in un elogio dei cinesi di Prato sul loro comportamento durante il lockdown, sottolineando che adesso servirebbe lo stesso rigore sul fronte del lavoro.

Ascolta l’intervista alla candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana