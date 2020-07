Fermato per controllo ingerisce ovuli di cocaina: arresto

Fermato per un controllo ha ingerito due ovuli di cocaina, per questo un 25enne è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Montemurlo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari dell’Arma, unitamente ai colleghi della sezione antidroga della Questura, hanno fermato il giovane, cittadino nigeriano, nei pressi di via Veneto. Alla vista dei militari che stavano per controllarlo, il 25enne ha ingerito alcuni ovuli e sospettando si potesse trattare di sostanza stupefacente è stato accompagnato all’ospedale di Prato dove, sottoposto ad accertamenti clinici, è risultato aver ingerito due ovuli, poi espulsi, contenenti circa 25 grammi di cocaina.