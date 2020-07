Incendio nel parcheggio sotterraneo di viale Vittorio Veneto FOTO

Un incendio si è sviluppato poco prima delle ore 13 nel parcheggio interrato dell’ex Coop in viale Vittorio Veneto, utilizzato come rifugio di fortuna da senzatetto. Ad andare a fuoco, per cause in via di accertamento, alcune masserizie.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente domando l’incendio. Sul posto sono intervenute anche la polizia municipale e due ambulanze inviate dal 118, vista la presenza di persone all’interno della struttura. Per fortuna però non si registrano feriti.

Lo scorso aprile carabinieri e polizia municipale eseguirono un blitz nel parcheggio: in quell’occasione furono trovate sei persone a dormire su giacigli di fortuna, circondati da spazzatura e oggetti abbandonati di vario genere.