Tc Prato, doppio successo. Le donne sbancano Casale, gli uomini superano il Filari Messina

Giornata positiva per il Tc Prato. Arrivano due vittorie sia per la formazione maschile che per quella femminile. La squadra campione d’Italia capitanata da Gianluca Rossi espugna Casale per 4-0 e si porta in testa al proprio girone con 4 punti insieme al Ct Lucca, prossima avversaria. Mentre i maschi in A2 superano 5-1 il Tc Filari Messina e dopo il 3-3 con l’Amp Pavia possono puntare ad accedere ai playoff promozione. Rispetto alla sfida di domenica scorsa dove non potettero giocare Cristina Kucova e Martina Trevisan si dovette ritirare, la squadra laniera in questa occasione ha potuto contare sulla formazione al completo ed è arrivato un risultato tondo La Kucova, soffrendo, ha superato 46 64 11-9 Stefania Rubini che aveva fatto finale al torneo di Perugia la settimana precedente, poi Martina Trevisan, senza dolore, sconfigge 75 63 Mihaela Buzarnescu (numero 100 al mondo) e porta la squadra toscana sul 2-0. Infine Lucrezia Stefanini da il 3-0 superando 62 63 Enola Chiesa. Poi il doppio Trevisan – Kucova ha la meglio per 61 75 su Rubini- Chiesa “Brave le ragazze a stare concentrate e a portare la vittoria – dice il capitano Gianluca Rossi – ora avremo lo scontro decisivo con Ct Lucca per il primo posto del girone ma voglio elogiare Lucrezia Stefanini e Asia Serafini che nella prima giornata sono state davvero brave e solo con un gruppo unito si possono raggiungere obiettivi importanti” Al maschile dopo il 3-3 nella giornata d’esordio arriva una bella vittoria contro Filari Messina che aveva vinto la prima gara con Benevento. Così ora sono a 4 punti sia Tc Prato che Amp Pavia che ha superato 4-2 il Tc Benevento. “Voglio fare un plauso a questi ragazzi che sono un gruppo unito e giovane ma che ha valori importanti – dice il capitano Antonio Cotugno – il pareggio a Pavia ci ha dato forza e questa vittoria ci permette di poter pensare in grande. Ora abbiamo un’altra sfida importante in casa e vogliamo fare bene”. In singolare Mattia Bellucci prevle su Alberto Caratozzolo per 62 62, Federico Iannaccone prevale 76 61 su Alessandro Petrone e Jacopo Stefanini vince 61 64 contro Marco Maiorana. Unica sconfitta per Davide Galoppini che dopo aver vinto il primo set 62 perde il secondo e nel tie break decisivo viene sconfitto per 10 punti a 5. Sul 3-1 i doppi sono entrambi per il Tc Prato con Galoppini e Bellucci che vincono per rinuncia sul 61 1-0 e al tie break decisivo Iannaccone-Stefanini portano il risultato sul 5-1 contro Petrone Potenza (61 67 10-6). “Siamo in gara con tutte e due le squadre – spiega il ds del Tc Prato fausto Fusi – anche con l’assenza al maschile del nostro straniero. Sono contento perchè far giocare una squadra con tutti giovani è davvero stimolante per tutti”