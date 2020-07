Tremila tamponi e due soli nuovi Covid-positivi in Toscana: uno è di Prato

E’ pratese uno dei due nuovi positivi al coronavirus registrati nella nostra regione. L’altro paziente, che porta i contagiati in Toscana a quota 10.358, è di Grosseto. Per fortuna non ci sono stati altri decessi riconducibili al Covid19. Lo rende noto il bollettino regionale aggiornato alle ore 12, relativo alle 24 ore precedenti. Oltre 3.000 i tamponi effettuati ieri sempre a livello regionale, dove risultano complessivamente guarite, dall’inizio dell’emergenza, 8915 persone. I malati in Toscana sono ad oggi 314, di cui soltanto 12 ricoverati nei posti letto Covid ed uno in terapia intensiva.