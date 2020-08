Biscottificio Mattei, ritrovata un’antica cappelliera del 1904 con una ricetta di Pellegrino Artusi

Le sorprese al biscottificio Antonio Mattei non finiscono mai: a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi – il leggendario autore del volume ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ – è stata ritrovata un’antica cappelliera risalente al 1904. Per questo motivo il biscottificio celebrerà il noto gastronomo inserendo il suo nome fra le confezioni regalo del catalogo 2020, onorando l’etimologia di quel pellegrino e inserendo nella speciale cappelliera bianca la borraccia blu, simbolo dei lunghi viaggi di un viandante che unisce i primi del ‘900 ai giorni nostri insieme alla torta mantovana e ai classici biscottini per rifocillare mente e spirito.

“Mi sono emozionata quando ho visto la cappelliera” dice Elisabetta Pandolfini – titolare dell’azienda insieme ai fratelli Marcella, Letizia e Francesco – “Quando Gregorio Parrini mi ha chiamato, non potevo crederci: il nostro affezionato cliente aveva scovato nel Chianti un pezzo unico del biscottificio, risalente al 1904, prima che la proprietà passasse alla nostra famiglia”. “Una coincidenza straordinaria – aggiunge Elisabetta – ritrovare un oggetto così importante proprio nei giorni in cui vengono celebrati i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi.”

Sopra la cappelliera v’è un’etichetta in cui campeggia la scritta “pasta regina” di cui la ricetta venne donata da Pellegrino Artusi in persona ad Antonio Mattei. Ma non è l’unica etichetta a destare stupore e ammirazione verso il passato che anzi diviene avanguardia pura; basti pensare alla parte interna del coperchio dove l’altra singolare etichetta recita “L’unica fabbrica di dolci che garantisca i suoi prodotti all’uovo senza surrogati né materie coloranti” con il garbo di regalare poi 500 lire a chiunque fosse capace di dimostrare il contrario.

La Cappelliera ritrovata verrà aggiunta alla collezione del Museo Bottega di Firenze in Via Porta Rossa e sarà visibile al pubblico da fine settembre ed il catalogo sarà disponibile nei negozi di Prato e Firenze, sullo shop online e dai rivenditori autorizzati nello stesso periodo.

Quando il gusto incontra l’emozione nasce un’azienda che gode del vanto del suo attaccamento alla memoria, della bellezza semplice e di quella passione sempiterna con cui dal 1858 a i giorni nostri le nuove generazioni guardano al futuro, custodendo il prezioso passato dal quale ogni tanto arrivano indicazioni su come procedere orgogliosi e fieri di avere ereditato un’attività così piena di sorprese, memoria e ricette da tramandare e custodire.