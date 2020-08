Persona positiva al Covid dopo aver frequentato il Seven Apples la notte dell’8 agosto: l’Asl invita i presenti a fare il tampone

Dopo ulteriori verifiche la ASL Toscana nord ovest ha confermato un caso di positività di una persona che ha frequentato, nella notte fra l’8 e il 9 agosto, la discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta, luogo frequentato anche da numerosi pratesi.

L’indagine epidemiologica ha portato all’individuazione di 11 contatti stretti, già in quarantena che saranno sottoposti al tampone nasofaringeo.

Allo scopo di contenere un eventuale contagio, la ASL fa appello a tutti coloro che si trovavano in discoteca la notte tra l’8 e il 9 agosto e residenti nel territorio della ASL Toscana nord ovest a mettersi in contatto con l’azienda sanitaria scrivendo una mail a: sorveglianza@uslnordovest.toscana.it con oggetto “Seven Apples”, indicando nome, cognome e numero di telefono, in modo da essere ricontattati per fissare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone.

I tamponi saranno effettuati nelle giornate del 15 e 16 agosto nei drive through di Pisa, Viareggio, Lucca e Massa.

Tutti coloro che invece si trovavano in discoteca ma sono residenti nelle ASL centro possono scrivere a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it, mentre i residenti nella ASL sud est possono contattare segreteria.dipprevenzionegr@uslsudest.toscana.it

La ASL ricorda che i tamponi saranno somministrati anche a coloro che, pur non essendo residenti, segnaleranno di essere stati in discoteca nella sera tra l’8 e il 9 agosto.