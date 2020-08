Regionali, 3 liste su 15 in attesa di sapere se potranno continuare la corsa

Sono in tutto 15 le liste presentate nella circoscrizione provinciale pratese in vista delle prossime Regionali, ma 3 sono state momentaneamente rigettate dall’Ufficio elettorale del Tribunale di Prato per alcune incongruenze. Si tratta delle liste di Italia Viva-Più Europa, Sinistra Civica Ecologista (sono entrambe nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Eugenio Giani) e di Patto per la Toscana, a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Salvini, consigliere uscente. Sia Patto per la Toscana che Sinistra Civica Ecologista hanno avuto problemi di dimostrazione di collegamento tra la lista e i consiglieri regionali uscenti – nel caso di Sinistra, la consigliera Serena Spinelli -: se tale connessione sussiste, infatti, bastano 10 firme per presentare le candidature. Per Italia Viva-Più Europa si è trattato di un problema di natura formale, ovvero un errore di trascrizione di un nome. Tutte e tre le liste hanno prodotto già la documentazione necessaria: il responso sulla loro ammissibilità arriverà nella giornata di oggi, ma anche se dovesse essere negativo, le tre avrebbero la possibilità di fare ricorso.

(Immagine in evidenza d’archivio)