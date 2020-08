Regionali, Patto per la Toscana presenta la lista pratese dei candidati al consiglio

Patto per la Toscana – Roberto Salvini Presidente presenta i 6 nomi della lista dei candidati al consiglio regionale nel collegio di Prato. Si tratta, in ordine, di Fulvia Scuccimarra, Marco Cecconi, Silvia Barella, Gianfranco Verano, Costanza Savio, Mauro Vaiani. I primi due sono attivisti del “Valore Umano”; Barella appartiene a Civismo con Salvini; Verano è un esponente della DC storica; Savio fa parte del Comitato Libertà Toscana; Vaiani è attivista e presidente di Comitato Libertà Toscana e uno dei vicepresidenti nazionali di Autonomie e Ambiente (la rete italiana dei movimenti decentralisti e territorialisti). Patto per la Toscana appoggia la candidatura a presidente della regione di Roberto Salvini, consigliere uscente eletto nel 2015 con la Lega Nord nel collegio di Pisa e poi passato nel Gruppo Misto nel 2019. “Patto per la Toscana è l’unica lista civica veramente indipendente da centrosinistra-Cinque Stelle, dal centrodestra, dai partiti nazionali; la presenza alle elezioni regionali di una lista fatta dal basso, da Toscani per la Toscana, senza aspettare ordini e indicazioni da Roma, Milano o Bruxelles, è una novità storica – si legge in un comunicato stampa del movimento -. Al centro dell’impegno programmatico del Patto per la Toscana ci sono i temi di salute, ambiente, lavoro locale, solidarietà, autonomia; nel nostro grande pluralismo interno siamo uniti dall’ambizione di ripristinare la Costituzione e i suoi valori sociali, per salvare la Repubblica delle Autonomie; il tema guida è: una Toscana che si autogoverni almeno come il Trentino, dove fiorisca una economia locale meno dipendente dalla globalizzazione, una società aperta, ma più responsabile e più giusta”.