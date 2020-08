Regionali, pronta la lista dei Cinque Stelle: quattro candidati per il collegio pratese

Sono quattro i nomi che compongono la lista pratese del Movimento Cinque Stelle in vista delle prossime regionali: oltre al nome già reso noto della capolista Chiara Bartalini, in ordine troviamo i nomi di Giancarlo Battisti, Silvia Zipoli e Andrea Fossi. Solo quattro candidati a fronte della possibilità di presentarne sei per il collegio a causa, come spiega la capolista Bartalini, di “un overbooking di candidati di sesso maschile di fronte al quale abbiamo deciso di mantenere l’equilibro tra i sessi senza fare importazioni esterne o aggiustamenti di lista”. I candidati sono tutti pratesi, Battisti è di Carmignano. Nessuno di loro ha mai avuto cariche elettive e sono tutti attivisti del Movimento. Bartalini è un consulente energetico e si è candidata al consiglio alle amministrative del 2014. Battisti è un programmatore, Zipoli è una rappresentante di prodotti gastronomici, Fossi è un operaio. Tutti i candidati sono stati votati sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al Movimento, così è come stato sottoposto al plebiscito grillino l’ordine di presentazione in lista. La candidata presidente dei Cinque Stelle in Toscana è Irene Galletti (in foto insieme alla capolista Chiara Bartalini).