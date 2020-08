Test sierologici per insegnanti: già 1400 prenotazioni, ma disagi nel primo giorno di prelievi al Giovannini FOTO

Grande partecipazione e attese di un’ora rispetto all’orario dell’appuntamento che era stato preso sulla piattaforma https://rientroascuola.sanita.toscana.it. I test sierologici per il personale scolastico al Giovannini, organizzati dalla Asl Toscana Centro, sono partiti con qualche problema organizzativo. Così oggi pomeriggio, dalle 14 alle 17, gli insegnanti e gli altri operatori della scuola che si sono presentati (rigorosamente con la mascherina) hanno a lungo atteso il proprio turno in piedi nel piazzale esterno all’ingresso, con qualche difficoltà a mantenere le distanze, nei primi momenti in cui è prevalso il disorientamento.



Poi, una volta giunti all’interno dell’ambulatorio e completata l’accettazione con l’acquisizione del consenso informato, si sono schiuse le porte delle 11 postazioni per effettuare il test. Si tratta di un piccolo prelievo di sangue venoso, che sarà inviato in laboratorio per accertare la presenza di anticorpi al Covid-19. Qualora il test di screening abbia esito positivo, sarà necessario sottoporsi al tampone, lo strumento di diagnosi per accertare la positività in corso al Covid 19.

La campagna di prevenzione, gratuita e su base volontaria, è stata approntata dalla Regione sulla base di indicazioni nazionali. In Toscana sono 100.000 gli operatori della scuola, docenti e non, compresi gli addetti alle mense, alle pulizie e al trasporto scolastico, che potranno richiedere il test.

Due le modalità per effettuarlo: rivolgersi al proprio medico di famiglia, qualora abbia aderito all’iniziativa, il quale nei propri ambulatori o in altri spazi individuati effettuerà il test pungidito e darà il responso entro 10 minuti. Oppure prenotarsi sul sito http://rientroascuola.sanita.toscana.it scegliendo il giorno e l’ora dell’appuntamento negli ambulatori della Asl dislocati sul territorio, anche in province diverse rispetto a quella di residenza. In questo caso l’esito del test, un prelievo venoso, sarà disponibile sul proprio fascicolo sanitario elettronico.

A Prato sono stati 192 gli operatori scolastici che si erano prenotati per fare il test già dalla prima giornata di oggi. Per domani sono oltre 300 gli appuntamenti in agenda. Si proseguirà tutti i giorni, escluso sabato e domenica, sempre dalle 14 alle 17 al Giovannini. Al momento, fino al 31 agosto, risultano prenotate 1424 persone. Pur non essendo dunque obbligatoria l’adesione, gli insegnanti e il personale scolastico stanno rispondendo positivamente alla campagna di screening, prima del rientro nelle aule.