8 Settembre, la consegna del gigliato d’oro a sistema sanitario e protezione civile VIDEO

Dopo la sfilata dei gruppi storici e prima dell’Ostensione della Sacra Cintola, in piazza Duomo è il momento del riconoscimento ai rappresentanti del sistema di Protezione civile e del sistema sanitario, volontari e professionisti che si sono impegnati in prima persona per sostenere la città durante la pandemia.

A loro, per l’impegno profuso nella lotta contro il nemico invisibile, nei mesi di lavoro massacranti negli ospedali, a rischio della propria vita, a tutela della collettività e dei più deboli.

A nome loro hanno ritirato il Gigliato d’Oro, tra le massime onorificenze del Comune, Paolo Diani come coordinatore della rete di Protezione civile, e Paolo Morello Marchese, direttore della Asl Toscana Centro.

Il sindaco Biffoni ha ringraziato tutti gli operatori per la “costanza, passione, tenacia e professionalità” con cui si sono messi a disposizione della comunità. “La vostra passione e attenzione – ha detto rivolgendosi a medici, infermieri, farmacisti e operatori sociosanitari – si è trasformata in senso di affidamento che la comunità tutta avvertiva verso voi professionisti”.

Nel video sotto la consegna del gigliato d’oro alla protezione civile.

Nel video sotto, la consegna del gigliato d’oro al sistema sanitario locale.