Calcio dilettanti, ecco i gironi di Eccellenza e Promozione

Si alza il velo, finalmente, sull’Eccellenza 2020/21: oggi il Comitato Regionale Toscana ha ufficializzato i tre gironi da 12 del campionato. Le due formazioni pratesi ai nastri di partenza Zenth Audax e Prato 2000 sono state inserite nel girone A. Ecco quindi i tre gironi della Categoria Regina:

ECCELLENZA 2020/21

GIRONE A: S.Marco Avenza, Pontremolese, Massese, Cascina, Cuoiopelli, Castelnuovo G., River Pieve, Camaiore, Tau Altopascio, Vald.Montecatini, Zenith Audax, Prato 2000

GIRONE B: Poggibonsi, Colligiana, Certaldo, Castelfiorentino, Fucecchio, Tuttocuoio, S.Miniato B., Ponsacco, Fratres Perignano, Cenaia, Atletico Piombino, Armando Picchi

GIRONE C: Lastrigiana, Signa, Pontassieve, Foiano, Baldaccio Bruni, Terranuova Traiana, Valdarno, Antella, Fortis Juventus, Porta Romana, Firenze Ovest, Chiantigiana

Ricordiamo che, se non ci saranno interruzioni o problemi per l’emergenza sanitaria, saranno promosse in serie D 2021/22 le prime due classificate del triangolare che si giocherà (con gare di andata e ritorno) fra le tre prime classificate dei gironi; la terza classificata andrà direttamente agli spareggi con le altre seconde d’Eccellenza ai quali accederà anche la vincente del triangolare fra le tre seconde classificate dei tre gironi toscani. In caso di stagione più corta per problemi legati al Covid-19, il C.R.T. ha previsto due altri “finali” di campionato: il triangolare fra le tre prime con gare di sola andata o la cristallizzazione della classifiche al momento dello stop. Non sono previsti i play-off.

Sempre nella giornata sono stati resi noti i gironi di Promozione con le formazioni pratesi Viaccia e Maliseti Seano inserite nel girone A. Ecco quindi i quattro gironi di Promozione:

PROMOZIONE 2020/21

GIRONE A (14 squadre)

Virtus Marina di Massa, Capezzano Pianore, Lammari, Pieve Fosciana, Villa Basilica, Amici Miei, Lampo, Larcianese, Ponte Buggianese, Quarrata Ol., Maliseti Seano, Viaccia, Montelupo, Real Cerretese

GIRONE B (13 squadre)

A.G.Dicomano, Athletic Calenzano, Audace Galluzzo, Audax Rufina, C.S.Lebowski, Gallianese, Lanciotto C., Luco, Montespertoli, Rignanese, Rondinella, S.Piero a Sieve, Sestese

GIRONE C (14 squadre)

Atletico Etruria, Colli Marittimi, Forcoli, Monterotondo, Saline, Urbino Taccola, Castiglioncello, Sporting Cecina, Venturina, Atletico Maremma, S.Andrea, Gambassi, Asta, Mazzola Valdarbia

GIRONE D (13 squadre)

Casentino Academy, Alberoro, Bucinese, Castelnuovese, Castiglionese, Cortona Camucia, Lucignano, Montagnano, Pratovecchio Stia, Chiusi, Montalcino, S.Quirico, Pienza

Saranno promosse in Eccellenza le prime classificate dei quattro gironi. In più si giocheranno i play-off in ogni girone (con la “forbice” a 7 punti): le quattro vincenti daranno vita a un quadrangolare la cui prima classificata verrà promossa in Eccellenza 2021/22. Per le altre eventuali ripescaggi in caso di posti vacanti; solo dopo verrà inserita la vincente della Coppa Italia di Promozione che quindi perde fortemente di significato. In caso di stop a causa dell’emergenza sanitaria, verrà fatta una graduatoria di merito fra le squadre vincenti dei play-off dei quattro gironi per un posto in Eccellenza. Nel caso invece di stop prolungato, non si giocheranno i play-off e le seconde classificate verranno inserite in una graduatoria di merito per un posto in Eccellenza. Quindi, in ogni caso, saranno almeno 5 le promozioni in Eccellenza.

Per quanto riguarda i play-out, saranno 3 per girone: una diretta e due attraverso i play-out (sempre con la “forbice” di 7 punti).