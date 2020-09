Covid, 7 nuovi casi in città: sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare

7 nuovi casi positivi al Covid a Prato nell’ultimo giorno: sale quindi a 790 il numero totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza. I dati sono stati diffusi dalla Regione Toscana. Dei 7 nuovi casi, 3 sono di nazionalità cinese. Tra i nuovi casi non è presente nessun minore e tutti sono a casa, asintomatici. A livello regionale non si registrano decessi mente sono 143 i test positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. L’età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 61% è risultato asintomatico, il 31% pauci-sintomatico. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 109, 21 in terapia intensiva.