Covid, a Prato altri 11 nuovi positivi: la maggioranza è sempre under 40 e asintomatica

Prosegue con le dinamiche dei giorni scorsi l’andamento del contagio da Covid in Toscana. I nuovi casi registrati sono 99 (su 7730 tamponi eseguiti), per la maggior parte under 40 e asintomatici. A Prato sono 11 le nuove positività, che portano il totale dei casi sin qui registrati nella nostra provincia a 652.

Delle 99 positività odierne in Toscana 16 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 3 per motivi di vacanza (Spagna). 6 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (5 Sardegna, 1 Sicilia). 5 casi riferibili a cittadini residenti fuori, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.817.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 75 (5 in più rispetto a ieri), 8 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).