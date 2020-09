Tre residenze artistiche nel quartiere del Soccorso: ecco i vincitori del bando “La città continua” e i loro interventi FOTO

Sono Silvia Giagnoni, Guido Mitidieri e Qiu Yi i tre artisti vincitori del bando ‘La Città Continua. Modelli culturali di periferia’ che nei mesi di settembre e ottobre metteranno in opera le loro iniziative artistiche all’interno del quartiere del Soccorso. Le residenze degli artisti, spiega una nota, si inseriscono all’interno del progetto elaborato da Circuito urbano temporaneo, Riciclidea e dal servizio politiche giovanili del Comune di Prato ed è finanziato dalla Regione Toscana. ‘Soccorso Storico’ è il titolo del progetto di Silvia Giagnoni: la scrittrice lavorerà alla creazione di un reportage narrativo di quartiere, frutto di una ricerca sul campo con interviste agli abitanti del Soccorso, indagini biografiche e contatti con personalità importanti che negli anni hanno reso questa periferia alle porte della città protagonista di storie da raccontare. “Se trovi 14 minuti per stare con te stesso una volta al mese, la prossima volta che lo farai pensa a questo momento. Altrimenti puoi farlo adesso e sederti qui per 14 minuti”: questo è l’invito rivolto da Guido Mitidieri a chiunque lo incontri durante la sua permanenza nel quartiere dal 22 settembre al 12 ottobre per il suo progetto ‘Agonia dell’identità’. L’artista vive il luogo utilizzando la meditazione come lettura e invita l’altro a fare lo stesso. Infine, l’installazione ‘Muro di Vetro’ di Qiu Yi è un invito al dialogo possibile per abbattere i muri di pregiudizio verso il prossimo.