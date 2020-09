Matteo Salvini torna a Prato: sarà con Susanna Ceccardi in piazza del Comune mercoledi 9 settembre

Dopo la visita in città dello scorso 25 luglio, quando incontrò militanti della Lega alla Tazza d’Oro, gli imprenditori a palazzo dell’Industria e i volontari dell’associazione Stremao, il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a Prato per la campagna elettorale delle elezioni regionali, a sostegno di Susanna Ceccardi.

L’appuntamento è fissato per mercoledi 9 settembre alle ore 20, in piazza del Comune.

Matteo Salvini e Susanna Ceccardi saranno accompagnati da Gabriele Genuino, commissario provinciale della Lega e capolista pratese alle elezioni regionali.

“Salvini torna a Prato per dare la spallata finale ad una sinistra litigiosa su tutto ed in evidente difficoltà. Secondo gli ultimi sondaggi – afferma Genuino – la Lega ed il centrodestra sono testa a testa contro la coalizione di sinistra. Questo significa che possiamo farcela a vincere se continuiamo su questa strada. Il merito è della nostra combattiva Susanna che sta dimostrando una grinta eccezionale. Tutta la Lega ed i suoi alleati di coalizione sono uniti a lei per dare finalmente alla Toscana il buongoverno che si merita e che latita da troppo tempo. Un governo regionale che ha fatto dell’immobilismo l’unico vero suo punto di forza. Un governo ormai distante dai bisogni di cittadini ed imprenditori, come dimostrano le ultime manifestazioni alle quali partecipano pochi nostalgici. Già in tante realtà regionali – continua Genuino – la Lega sta governando bene, è vicina ai bisogni dei cittadini e lontana da stanche ideologie che anche in Toscana imbavagliano le tante capacità d’iniziativa presenti sul territorio”.

“Il ritorno di Salvini a Prato – continua il capolista pratese – testimonia la particolare attenzione che la Lega ha nei confronti di una realtà particolarmente in sofferenza da un punto di vista economico e sociale. Soltanto con una forte sburocratizzazione ed un deciso alleggerimento fiscale potremo far ripartire lo sviluppo a Prato”.