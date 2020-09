Regionali, il Pd chiede un assessore pratese nella giunta Giani. E la vittoria di Bugetti apre nuovi scenari nel partito VIDEO

Respinto l’assalto della Lega alla presidenza della Regione, per il neo eletto Eugenio Giani arriva adesso il momento della scelta della nuova giunta. Si aprono così le ipotesi sulla nuova formazione che guiderà la Toscana. Il segretario provinciale del Pd Gabriele Bosi chiede un posto in giunta per Prato: “un atto dovuto – dice – per valorizzare il lavoro fatto”. Sul nome dell’eventuale assessore pratese ancora non ci sono certezze. Potrebbe essere confermato infatti l’uscente Stefano Ciuoffo, che gode della fiducia di Giani. Alla luce del risultato ottenuto, papabile appare anche la chiamata in giunta di Ilaria Bugetti, tra le più votate in Toscana: questa eventualità aprirebbe le porte del Consiglio a Nicola Ciolini, attualmente fuori dai giochi. E proprio la riconferma della zingarettiana Bugetti in Consiglio regionale – forte di oltre 11mila preferenze – potrebbe portare alcuni cambiamenti all’interno degli equilibri del Pd pratese.