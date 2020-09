Social housing in via di Gello: in primavera pronti 72 alloggi a canone calmierato

Termineranno la prossima primavera i lavori per la realizzazione di 72 nuovi appartamenti in via di Gello destinati all’affitto a canone calmierato. Gli alloggi sono in corso di realizzazione da parte del Fondo Housing Toscano, con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e da Cassa Depositi e Prestiti per un investimento complessivo di 10 milioni di euro.

L’impresa appaltatrice dei lavori è la EdilFrair de L’Aquila, che ha impiegato maestranze

pratesi. L’iniziativa rappresenta una risposta importante per la cosiddetta “fascia grigia”, ossia famiglie il cui reddito non permette di accedere ad alloggi popolari e neanche l’accesso ad

immobili in locazione a canone di mercato. A breve Abitare Toscana pubblicherà l’avviso per l’assegnazione degli alloggi.

Tra i requisiti per poter presentare domanda ci saranno un Isee familiare inferiore a 38 mila euro e la residenza a Prato da almeno 5 anni. L’intervento si inserisce in un vero e proprio progetto di comunità, che prevederà la realizzazione di spazi comuni per la socialità dei residenti.

Il Fondo Housing Toscano sta cercando di acquisire anche l’altro complesso residenziale di via di Gello parzialmente costruito e attualmente in mano ad un curatore fallimentare con l’intenzione di portare a termine i lavori e realizzare altri alloggi.