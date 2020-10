Concerto d’organo nella Cappella del Sacro Cingolo, appuntamento sabato 10 ottobre col maestro Giacomelli

Proseguono gli appuntamenti di “Concerti d’organo”, la rassegna promossa dalla Fondazione Banca Alta Toscana volta a guidare il pubblico in un percorso di arte e musica, valorizzando gli organi storici, le chiese e gli artisti del territorio in cui è presente la Fondazione. Il prossimo appuntamento è per sabato 10 ottobre in Cattedrale, nella Cappella del Sacro Cingolo, dove si conserva un prezioso organo costruito nel 1588 da Cesare Romani e ampliato nel 1773 da Michelangelo Crudeli. Alle 15.45 il maestro Gabriele Giacomelli – concertista di fama internazionale, che ha fra l’altro recentemente registrato in CD l’Opera Omnia per organo del compositore barocco pratese Domenico Zipoli su questo organo – suonerà un vario e affascinante programma che include musiche di Jean De Brébeuf, Bernardo Pasquini, Domenico Zipoli, Giovanni Battista Pergolesi, Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Haendel. Il concerto sarà preceduto da una visita guidata curata da Rossella Foggi, che illustrerà i tesori artistici custoditi nella Cappella.

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e una migliore organizzazione, la partecipazione ai concerti è possibile solo su prenotazione, chiamando la segreteria della Fondazione al numero 0573 7070301 (ore 9-13 e 15-16,30). Per informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionebancaaltatoscana.it o scrivere a info@fondazionebancaaltatoscana.it