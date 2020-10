Confindustria Toscana, il presidente Alessio Ranaldo si dimette: “Scelgo di ‘rientrare’ in azienda”

Il presidente di Confndustria Toscana Alessio Ranaldo, pratese, rassegna le dimissioni. La motivazione risiede nella volontà di dedicarsi a tempo pieno alla sua azienda, l’Alma-Pointex. “In un periodo delicato e complesso come quello attuale, le imprese toscane necessitano di una guida presente al timone, ed io, in questo momento, per motivi legati al mio intenso carico lavorativo in azienda, non sono più in grado di poterla garantire. Quindi, con il senso di responsabilità che ho sempre cercato di avere nel mio incarico, verso la fiducia che mi è stata accordata oltre tre anni fa dal Consiglio di Presidenza, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da presidente di Confindustria Toscana”, dichiara Ranaldo, al vertice di Confindusria Toscana dal 2017. ““Il senso del dovere verso le imprese che rappresento – ha aggiunto Ranaldo – ha guidato il mio operato fino ad oggi, ma, in questo momento, è difficile per me conciliare efficacemente responsabilità aziendali ed associative, ed è arrivato il tempo, dopo aver affrontato il difficile periodo del lockdown degli scorsi mesi ed aver guidato la Confindustria Toscana verso le elezioni regionali, ora che la nuova Giunta si è insediata, di consegnare ad una nuova guida una Confindustria Toscana più solida e coesa”.

Presidente ad interim è adesso il fiorentino Maurizio Bigazzi, il presidente territoriale più anziano. A lui il compito di traghettare l’associazione verso l’elezione del nuovo presidente.