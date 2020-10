Il Covid continua a colpire: 11 nuovi contagi in provincia di Prato nelle ultime 24 ore

Undici nuovi casi di Coronavirus sul territorio pratese nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione Toscana. Il totale dei contagiati, dall’inizio dell’epidemia, sale quindi a 895. Nessun decesso invece a livello provinciale. Guardando al dato toscano, i nuovi test positivi sono 144, con una età media di 41 anni: il 65% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 8.253 tamponi. I ricoverati in Toscana sono 128 (9 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva. Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 75 anni, ad Arezzo.