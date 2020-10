Maltempo, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico in tutta la Toscana

Perturbazione atlantica in transito anche sulla Toscana, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 26 ottobre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 16 di oggi fino alle 3 di domani mattina. L’allerta è estesa a tutta la regione.

Oggi previste precipitazioni diffuse dal pomeriggio a iniziare dalle zone di nord-ovest, in trasferimento in serata alle zone interne. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata, temporali anche forti e associati a colpi di vento e grandinate inizialmente sul nord-ovest e sulla costa centrale, in trasferimento alle zone interne. Nella notte residui temporali nelle zone orientali e meridionali e, nella prima parte della giornata di martedì, residue precipitazioni nelle zone interne, con tendenza a miglioramento nel pomeriggio.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo