Stefano Ciuoffo confermato assessore regionale. Insediato il nuovo consiglio

“Sono il primo a passare da presidente del Consiglio regionale alla presidenza della Giunta toscana. Prendo l’impegno a essere il più possibile presente alle sedute del Consiglio. Grazie ai quasi 900mila elettori che mi hanno votato ma sarò il presidente di tutti. Sono convinto che questo è un sentimento comune per tutti i consiglieri regionali”. Lo ha detto il nuovo presidente della Toscana Eugenio Giani illustrando il suo programma di governo per la legislatura, lungo 149 pagine per 12 capitoli, durante la prima seduta del Consiglio toscano. “Nella scorsa legislatura volli una legge per l’identità toscana – ha ricordato Gianni – e dobbiamo rendere visibile la Regione per i cittadini, e essere loro voce e sentimento. Anche per questo conto molto sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione e faccio auguri a tutto il Consiglio regionale”.

Al termine del suo intervento Giani ha annunciato 7 degli 8 membri che comporranno la sua giunta. Manca un ultimo tassello, in quanto non è stato ancora raggiunto l’accordo con Italia Viva sul nome dell’assessore che verrà attribuito al partito di Renzi. Il pratese Stefano Ciuoffo è stato confermato assessore, ruolo già ricoperto nella scorsa giunta Rossi. La squadra verrà completata nei prossimi giorni e giovedì il presidente Giani renderà note anche le deleghe.

La seduta del consiglio regionale è iniziata poco dopo le ore 16 ed è stata sospesa dopo pochi minuti. Al secondo punto all’ordine del giorno, ovvero l’elezione del presidente dell’Assemblea, la maggioranza, per bocca del consigliere Vincenzo Ceccarelli (Pd), ha chiesto una sospensione di circa mezz’ora per confrontarsi con le opposizioni. Una richiesta arrivata dopo che la collega Elisa Montemagni della Lega ha preso la parola per sottolineare che la maggioranza non aveva ancora comunicato il loro candidato. E’ stata così decisa la sospensione di 30 minuti.

Il nuovo presidente del consiglio regionale è stato eletto soltanto alla terza votazione: si tratta di Antonio Mazzeo (Pd), alla seconda esperienza in consiglio regionale, che ha ricevuto 36 voti a favore. La votazione ha registrato anche due schede nulle e un voto a Irene Galletti (M5s). Eletti vicepresidente del consiglio toscano Stefano Scaramelli (Iv), che ha ottenuto 24 voti, e Marco Casucci (Lega), che ha avuto 14 preferenze.