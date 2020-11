69 nuovi casi di Covid e 3 decessi a Prato, ma cala ancora in Toscana il numero dei ricoveri

69 nuovi casi e 3 decessi. Sono questi i numeri dell’emergenza Covid riferiti alle ultime 24 ore nel territorio pratese. Sono invece 1.196 i positivi in più rispetto a ieri registrati in Toscana su oltre 16mila tamponi effettuati. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.872 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi in Toscana si registrano 47 nuovi decessi: 21 uomini e 26 donne con un’età media di 80,8 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse.