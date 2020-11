Altri 188 casi di Covid a Prato: siamo la peggior provincia in Toscana per numero dei positivi dall’inizio della pandemia

Altri 188 Covid positivi a Prato e provincia, sui 2.244 toscani che hanno scoperto la loro positività nelle ultime 24 ore. Nessun pratese risulta fra i 33 decessi della giornata in Toscana, con un’età media di 82,4 anni. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino inviato alla protezione civile nazionale. Il totale dei tamponi effettuati è di 13.690 (più 1269 test antigenici), con un’alta percentuale di positivi, quasi uno su tre (31,5%) fra le 7.135 persone testate (esclusi i tamponi di controllo).

A Prato i contagiati dall’inizio della pandemia salgono a 5.655. Se nella prima ondata, i numeri dei pazienti pratesi erano stati relativamente contenuti, la crescita esponenziale del contagio registrata nelle ultime settimane fanno della nostra provincia quella con il maggior numero dei casi in rapporto alla popolazione in tutta la Toscana (2.194 casi per 100.000 abitanti, peggio di Pisa con 2.072, Firenze co 1.909, mentre la provincia con meno casi è Grosseto con 922).

Gli attualmente positivi in Toscana sono 44.480 (all’incirca la capienza dello stadio Franchi di Firenze). Di questi, 1.776 sono ricoverati (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più).

Complessivamente, 42.704 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (957 in più rispetto a ieri, più 2,3%).

Sono 35.496 (254 in più rispetto a ieri, più 0,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12.200, Nord Ovest 14.120, Sud Est 9.176).

Le persone complessivamente guarite sono 19.116 (1.178 in più rispetto a ieri, più 6,6%): 1.308 persone clinicamente guarite (36 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 17.808 (1.214 in più rispetto a ieri, più 7,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

L’età media dei 2.244 casi odierni è di 45 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).