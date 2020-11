Bollettino Covid, 179 positivi e 3 decessi a Prato, ma poi la Asl si corregge: “I morti sono solo 2”

Calano i tamponi, quasi 5.000 in meno rispetto a ieri, e calano anche i nuovi positivi al Covid in Toscana: sono 1.972 le positività registrate oggi, con 51 decessi, fra cui tre vittime, inizialmente comunicate da Regione e Asl a Prato e provincia. Si tratta di una 94enne morta all’ospedale di Prato, di un uomo di 84 anni ospite alla Rsa Margherita e di una donna di 67 anni di Carmignano deceduta all’ospedale Pacini di San Marcello Pistoiese. In realtà quest’ultimo decesso non è mai avvenuto – ha spiegato alcune ore dopo la Asl Toscana Centro, incappata nell’ennesimo errore sulla conta delle vittime, che oggi a Prato sono dunque 2 e non 3 (leggi l’articolo).

I nuovi positivi pratesi sono 179, di età varia, fra cui anche 4 bambini dai 2 ai 4 anni di età.

I tamponi eseguiti sono stati 17.830; escludendo quelli di controllo, il tasso di positività è al 23,9%, in linea con la giornata precedente.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 54.124. Per fortuna la crescita dei ricoverati negli ospedali toscani, come nei giorni scorsi, è moderata con un totale di 2.101 pazienti Covid (14 in più rispetto a ieri), di cui 287 in terapia intensiva (5 in più).

All’ospedale Santo Stefano di Prato i ricoverati i Covid diminuiscono di otto unità: 141 pazienti sono degenti in area Covid (ieri erano occupati tutti i 148 posti attualmente allestiti), 30 in terapia intensiva (ieri erano 31, su 32 posti complessivi disponibili). A questi si aggiungono i 42 positivi accolti alla Melagrana di Narnali (stabili) e i 35 alla palazzina ovest del vecchio ospedale (ieri erano occupati tutti e 36 i posti attualmente disponibili).

Complessivamente, in Toscana gli attualmente positivi sono oggi 54.124. Di questi, 52.023 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri).

Sono 50.138 (878 in meno rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 17.593, Nord Ovest 20.971, Sud Est 11.574).

Le persone complessivamente guarite sono 32.480 (1.907 in più rispetto a ieri): 2.001 persone clinicamente guarite (35 in più rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 30.479 (1.872 in più rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.