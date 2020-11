Bollettino Covid, a Prato altri cento positivi e 12 morti

Cento nuovi casi di positività al Covid e ben 12 decessi. Sono i dati per Prato e provincia, contenuti nel bollettino quotidiano della Regione. Una giornata, dunque negativa, per il territorio pratese, anche se la Regione precisa che alcune dei 72 decessi registrati oggi in Toscana si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse.

A livello regionale si contano 1.351 nuovi positivi, a fronte di 16.999 tamponi effettuati (escludendo quelli di controlli l’incidenza dei positivi si attesta al 18,9%).

Gli attualmente positivi sono oggi 48.135, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.993 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno).

Le vittime dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 2450, di cui 160 sul territorio pratese, dove 8.785 persone sono già risultate positive al Coronavirus. Prato con 3.409 casi ogni 100.000 abitanti si conferma la provincia più colpita in Toscana in rapporto alla popolazione, seguita da Pisa con 3.235 e Massa Carrara con 3.174, mentre la meno colpita è Siena con 1.519.

Complessivamente in Toscana, 46.142 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.098 in meno rispetto a ieri, meno).

Sono 45.934 (1.419 in meno rispetto a ieri, meno 3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 16.065, Nord Ovest 20.448, Sud Est 9.421).

Le persone complessivamente guarite sono 48.742 (2.424 in più rispetto a ieri, più 5,2%): 2.530 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 46.212 (2.550 in più rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

