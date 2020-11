Cade da un’impalcatura, titolare di una ditta artigiana finisce in ospedale

Grave infortunio sul lavoro stamani, attorno a mezzogiorno, in una ditta di via Trentino Alto Adige a Prato. Il titolare dell’azienda, un uomo di 60 anni, è precipitato da un’impalcatura riportando un trauma facciale e la lussazione di una spalla. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori del 118, che hanno trasportato in ospedale il ferito, le cui condizioni sono poi risultate meno gravi del previsto. Il personale del dipartimento di prevenzione si è recato sul luogo dell’incidente per verificare la dinamica dell’accaduto e il rispetto delle norme di sicurezza.