Covid, domenica nera per Prato: 5 decessi e 338 casi. Biffoni: “Servono misure più restrittive”

Un’altra giornata negativa per Prato. La curva dei contagi d Covid continua a crescere e oggi ai registrano 338 casi (252 Prato, 32 a Montemurlo, 19 a Carmignano, 12 a Vaiano, 11 a Vernio, 10 a Poggio a Caiano e 2 a Cantagallo). E purtroppo anche 5 vittime, tre uomini e due donne, con età tra i 74 e gli 86 anni. Intanto i ricoveri all’ospedale Santo Stefano continuano a crescere.

“La situazione è davvero faticosa per il sistema sanitario e preoccupante a Prato, come nel resto della Toscana” commenta il sindaco di Prato Matteo Biffoni attraverso un post su Facebook. “Tutto questo comporta che temo che non ci sia il tempo di aspettare i nuovi posti letto se non pieghiamo la curva dei contagi, perché tutti gli ospedali della Asl Toscana Centro sono in estrema difficoltà” aggiunge Biffoni, secondo il quale “appare inevitabile l’applicazione di misure più restrittive sul territorio toscano, almeno nell’area metropolitana. Mi spiace dirlo – aggiunge il sindaco – ma mi sembra proprio che senza provvedimenti adeguati non arresteremo la diffusione del contagio. E sono altrettanto convinto che deve esserci uniformità tra territori limitrofi, perché nessuna azione a livello comunale avrebbe sufficiente efficacia: porterò queste mie considerazioni e queste richieste all’Unità di crisi Covid convocata permanentemente in Regione” annuncia Biffoni.

Anche in Toscana i contagi sono in aumento. Oggi si registrano 2.479 i nuovi casi di positività al Coronavirus e 29 decessi.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.700 (118 in più rispetto a ieri, più 7,5%), 226 in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri, più 5,6%).