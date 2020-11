Liste di attesa, la Asl precisa il dato sulle mammografie: “Riguarda gli esami tramite Cup, ma non comprende tutta l’attività del Centro Eliana Martini”

Il dato sulle mammografie effettuate a Prato, contenuto nel report regionale sulle liste di attesa, “è riferito alle sole richieste prese in carico dal CUP e per la quasi totalità gestite attraverso prestazioni erogate dal privato accreditato”. Lo rende noto la Asl Toscana Centro, che intende precisare alcune informazioni in merito al percorso radiologico, dopo la pubblicazione dell’articolo di Tv Prato che faceva il punto su tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 1 novembre 2020 (leggi l’articolo).

I dati della Regione Toscana, riportati da Tv Prato, segnalavano criticità per quanto riguarda i tempi di risposta delle mammografie a Prato: nel periodo considerato soltanto nel 78,33% dei casi venivano rispettati i tempi massimi indicati nelle prescrizione mediche; nelle 5 settimane considerate, a Prato risultavano soltanto 203 mammografie effettuate, a fronte delle 630 di Pistoia, 712 di Empoli e 1078 di Firenze, territori appartenenti alla stessa Asl Toscana Centro, nei quali, tramite Cup, si rieusciva nel 95% dei casi ad effettuare l’esame nei tempi prestabiliti.

Nella richiesta di precisazione, la Asl e il dottor Maurizio Bartolucci, direttore della struttura di radiologia e del servizio diagnostica senologica del Centro di prevenzione “Eliana Martini”, fanno sapere che i numeri presentati dal servizio (203 esami in 5 settimane) sono riferiti alle richieste prese in carico da CUP e per la quasi totalità gestite attraverso prestazioni erogate dal privato accreditato. Di questo gruppo di richieste, afferiscono al Servizio di Radiologia Senologica del Centro solo quelle del percorso Fast Track, le cosidette urgenze cliniche, da eseguire nell’arco di 3-7 giorni; tempi costantemente rispettati”.

“Per quanto riguarda l’attività del Servizio di Radiologia Senologica – continua il dottor Bartolucci – lo screening di primo livello, è stato ripreso a pieno regime dal mese di maggio e ulteriormente integrato dal mese di ottobre con apertura anche di turni di sabato pomeriggio per recuperare gli esami non eseguiti. Contemporaneamente è stata ripristinata la regolarità dei turni di ecografia, i follow up e le visite urgenti (peraltro mai interrotte), incrementati i turni di diagnostica di II livello per i richiami e le biopsie ecoguidate”.

“Nel periodo considerato, 5 settimane dal 28 settembre al 31 ottobre 2020, sono state eseguite al Centro di prevenzione Eliana Martini 1370 mammografie di screening di I e II livello, 560 ecografie mammarie e 230 mammografie comprensive di biopsie ecoguidate, follow-up e visite urgenti. Per realizzare tutto questo è stato richiesto un notevole sforzo al personale tecnico, infermieristico e medico che ha dimostrato sempre una grande disponibilità per garantire l’appropriata assistenza e tempi di attesa congrui per l’esecuzione delle indagini alle donne pratesi nonostante le gravi difficoltà organizzative derivanti dalla pandemia in atto. La rigorosa programmazione e l’ottimizzazione del flusso di lavoro hanno consentito inoltre di garantire il distanziamento sociale e l’opportuna sicurezza alle donne afferenti al Centro. Il reparto di Diagnostica Senologica mantiene a oggi ritmi lavorativi immutati, con significativo impegno di tutti per mantenere la consueta elevata performance”.