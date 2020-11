Primo giorno da “zona rossa”: il risveglio della città FOTO

Prato si è svegliata in “zona rossa”. Alla mezzanotte di oggi sono scattate le nuove misure previste per tutta la Toscana, entrata a far parte delle Regioni considerate ad alto rischio per il contagio da Covid. Una domenica insolita, che ci riporta con la memoria alla primavera scorsa, anche se stavolta le restrizioni sono più “leggere”.



Le foto che pubblichiamo ritraggono la situazione di questa mattina in centro storico: strade semideserte dopo il pienone di ieri, qualche persona che passeggia, fa jogging oppure porta a spasso il cane. C’è chi aspetta il suo turno fuori dai bar per un caffè da asporto, pochissimi i negozi aperti tra quelli che rientrano nelle tipologie a cui non è stata imposta la chiusura. E anche sulle ciclabili è diversa del solito.