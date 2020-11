Le limitazioni del Dpcm e della Toscana zona rossa riguardano anche gli appassionati delle due ruote, i quali possono inforcare la bicicletta, ma senza sconfinare in un altro comune. Un pratese amante della mountain bike, Stefano Prosperi, ha percorso un itinerario di 22 km, tutto nel comune di Prato, fino in Calvana. Lo ha documentato per immagini, anche lui in bicicletta, Marco Cavaciocchi. Vediamo.

Riprese video di Marco Cavaciocchi. Montaggio Noemi Ester Romani