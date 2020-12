Aci lancia l’allarme incidenti a Prato: “La declassata è la strada più pericolosa della Toscana”

“La declassata è la strada più pericolosa della Toscana”. A dirlo sono i dati di uno studio effettuato dall’Aci che ha preso in considerazione tutte le principali viabilità della regione. Il viale Da Vinci è la maglia nera toscana davanti al tratto livornese dell’Aurelia e a quello fiorentino della Fi-Pi-Li. Nel 2019 infatti sulla declassata ci sono stati 50 incidenti, per una media di 5,27 sinistri stradali a chilometro. Per fortuna, nonostante l’alto numero di scontri, non ci sono stati incidenti mortali sul viale Da Vinci. “Probabilmente la sede stradale a senso unico in quasi tutto il percorso e la larghezza della carreggiata evitano sicuramente gli impatti più gravi – spiega il direttore dell’Aci, Claudio Bigiarini – Resta però il problema dell’elevata incidentalità”.

L’Aci ha fornito anche i dati nazionali relativi ai primi nove mesi del 2020. L’effetto lockdown ha fatto crollare incidenti (-9,5%), decessi stradali (-26,3%) e anche i sinistri con feriti (-32%). “Questo miglioramento – precisa Bigiarini – non è la diretta conseguenza di comportamenti virtuosi o legata all’incremento della sicurezza stradale. La riduzione è soprattutto il risultato del blocco quasi totale della circolazione dal mese di marzo fino a maggio.

Poi le richieste al Comune. Fra cui “smettere con la politica degli interventi spot a tappe che spostano i problemi ma non li risolvono, nuovo piano dei parcheggi, sottopasso di piazza Mercatale, evoluzione del trasporto pubblico e ritoccare di nuovo viale della Repubblica”. Quest’ultimo viene definito “inadeguato” fra nuova conformazione della carreggiata, corsia preferenziale dei bus “che inizia dal nulla e finisce in rotonda” e strozzatura davanti al Buzzi.