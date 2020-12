Bollettino Covid, a Prato 38 nuovi casi ed altre 3 vittime

Trentotto nuovi positivi e due decessi a Prato e provincia, su un totale di 445 tamponi positivi e 42 vittime registrati in Toscana. E’ il bilancio del bollettino regionale Covid di oggi, a fronte di 7.132 tamponi effettuati ed un tasso di positività – esclusi i test di controllo – del 17%. In realtà, come comunicato successivamente dalla Asl, i decessi di residenti in provincia di Prato sono 3: due donne pratesi di 92 anni (deceduta nella propria abitazione), e di 93 (morta alla Rsa Villone Puccini di Pistoia) e un uomo di 85 anni di Vernio (morto all’ospedale di Prato).

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 17.479, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno).

All’ospedale Santo Stefano i ricoverati Covid sono 109, di cui 15 in terapia intensiva. A questi, si aggiungono i 39 positivi seguiti alla Melagrana e i 31 del vecchio ospedale, mentre ancora non sono arrivati i primi pazienti alla struttura “Pegaso” allestita all’ex Creaf.

Nelle ultime 24 ore sono state dichiarati guariti oltre 1000 toscani.

Altri 16.076 positivi restano in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatici.

Sono 27.779 (323 in meno rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.024 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.055 per 100.000, dato di ieri).

Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.846 casi per 100.000 abitanti, Pisa con 3.756, Massa-Carrara con 3.713, la più bassa Siena con 1.705.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 85,6 x100.000 residenti contro il 106,9 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (180,1 per 100.000), Firenze (109,5 per 100.000) e Pistoia (85,5 per 100.000), il più basso a Grosseto (32,5 per 100.000).