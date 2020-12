Bollettino Covid, a Prato nessun decesso e 20 nuove positività

Venti nuovi positivi e per fortuna anche oggi nessun decesso a Prato e provincia legato al Covid 19. Lo segnala il bollettino quotidiano della Regione: in Toscana nelle ultime 24 ore si registrano 23 vittime e 460 nuove positività, a fronte di 11.236 tamponi effettuati. I soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo) sono 3.346, di cui il 13,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.817 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Gli attualmente positivi in Toscana sono scesi sotto quota 10.000: sono infatti oggi 9.737, -2,8% rispetto a ieri.

I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.029 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 160 in terapia intensiva (3 in più).

Complessivamente, 8.708 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o sono asintomatiche (271 in meno rispetto a ieri, meno 3%).

Sono 19.068 (693 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.