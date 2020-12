Commercio ambulante, la Regione dà il via libera per i rinnovi delle concessioni fino al 2032

Le linee guida nazionali sono state approvate a fine novembre, e la Regione Toscana, così come già aveva annunciato l’assessore qualche settimana fa, ha proceduto velocemente a recepirle e ad approvare le modalità operative in modo da consentire ai Comuni di procedere con i rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio ambulante che scadevano il 31 dicembre.

Del resto la Regione Toscana con la sua legge 16/2019, unica in Italia, era già un pezzo avanti e già avevo previsto il tacito rinnovo, per una durata di 12 anni, delle concessioni in scadenza. La possibilità era stata poi confermata dallo Stato a maggio 2020, con il decreto legge n.34 che rinviava appunto a linee guida da approvare, per tutti uguali, in modo da garantire una regolamentazione uniforme nell’intero Paese. Nella norma nazionale che definisce quelle linee guida il Governo ha esteso a tutta Italia quanto già previsto dal codice del commercio toscano.

Sono circa 14 mila imprese che in Toscana aspettavano il rinnovo della concessione: ambulanti che stanno vivendo la crisi innescata dall’emergenza sanitaria e lo stop imposto a molti mercati.

Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, compresi quelli finalizzati a svolgere di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, delle edicole di quotidiani e periodici e di agricoltori che vendono i loro prodotti. Le concessioni saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032, dunque per dodici anni.

“L’approvazione delle linee guida è una buona notizia, che evita di aggiungere ulteriori criticità ad un’economia che sta soffrendo per le misure anticontagio imposta dall’emergenza da coronavirus – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al commercio e allo sviluppo economico Leonardo Marras – Abbiamo subito recepito le linee guida nazionali e approvato le modalità operative regionali con le indicazioni per i Comuni. E siamo la prima Regione ad averlo fatto”.

“Avevamo comunque già scritto nelle settimane scorse al Governo e al presidente della Conferenza Stato-Regioni per sollecitare un’accelerazione – aggiungono – ed eravamo in ogni caso pronti a procedere ipotizzando anche una soluzione autonoma, laddove la situazione non si fosse sbloccata”.



Soddisfazione per il provvedimento regionale è espressa da Fiva – Confcommercio: “Dopo anni di incessante attività a tutti i livelli istituzionali, oggi ci possiamo ritenere soddisfatti per il risultato raggiunto: le concessioni per i posteggi su mercati e fiere saranno rinnovate dai Comuni per i prossimi 12 anni” afferma Stefano Castellani, presidente di FIVA-Confcommercio Prato, la federazione in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche della provincia.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante per il quale ci siamo battuti costantemente negli ultimi anni, al fine di dare alla categoria maggiori certezze per il futuro e la possibilità di avere una programmazione di medio-lungo periodo. Dal primo Gennaio le concessioni saranno rinnovate fino alla fine del 2032. È una buona notizia, soprattutto alla luce delle difficoltà che gli operatori stanno vivendo con la parziale chiusura dei mercati e la sospensione delle fiere dovute ai provvedimenti anti-contagio da Covid-19. Nei prossimi giorni i Comuni avvieranno d’ufficio la verifica dei requisiti utili per il rinnovo delle concessioni”.