Confcommercio: “La Toscana deve tornare zona gialla: sono giorni fondamentali per l’economia locale. Ma la Regione è assente”

“La Toscana deve tornare zona gialla. Non possiamo permetterci di perdere un altro weekend pre-natalizio, si tratta di giorni fondamentali per l’economia locale”. È la voce di Confcommercio e delle imprese rappresentate che torna a farsi sentire a soli 15 giorni dal Natale.

“Molto del futuro del territorio e delle sue imprese dipenderà dalla gestione delle prossime settimane. I dati sull’andamento dell’epidemia ci permetterebbero di tornare subito zona gialla e fare quel passo in avanti che per tante attività significherebbe avere la possibilità di sopravvivere.

La Toscana è fra le regioni che registrano la diminuzione più significativa di nuovi casi, lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Eppure il Governo resta fermo e considera territori come il Veneto e la Lombardia meno pericolosi dal punto di vista dei contagi”.

“È inaccettabile che proprio le Istituzioni si dimostrino irresponsabili di fronte a questa evidenza e come unica soluzione – scrive Confcommercio – abbiano quella di limitare la libertà personale e professionale, invece di impegnarsi a garantire un sistema di tracciamento realmente efficiente. È il momento di fare quello che finora non è stato fatto realmente, tutelare l’economia e scongiurare ricadute irreversibili anche a livello sociale. Una tutela che dovrebbe partire, in primis, dalla Regione Toscana la quale, invece, si dimostra per l’ennesima volta assente” attacca Confcommmercio.

“Se, come ci ripetono da mesi, la chiamata alla responsabilità collettiva è determinante, loro dovrebbero essere i primi a dare l’esempio. Oppure ci ritroveremo a fare i conti con ferite irreparabili, saracinesche chiuse e una qualità della vita completamente diversa da quella che eravamo abituati a vivere. Dobbiamo scongiurare questo scenario, a tutti i costi. La Toscana può e deve tornare gialla: affiancare alla riapertura un sistema di tracciamento all’altezza della situazione”.