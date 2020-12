Covid: a Prato 32 nuovi casi e 3 decessi. Calano ricoveri e terapie intensive in Toscana

Resta limitato il numero dei nuovi positivi al Covid nella nostra provincia. Sono 32 i casi emersi nelle ultime 24 ore, anche se purtroppo si registrano altri tre decessi.

Sono invece 574 i nuovi casi totali in Toscana e 35 i decessi. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.449 (60 in meno rispetto a ieri), di cui 228 in terapia intensiva (13 in meno).