Covid, calo dei contagi: Toscana regione più virtuosa d’Italia dopo 39 giorni di zona rossa e arancione

Sacrifici, pesanti conseguenze per l’economia, ma risultati sul fronte sanitario. I 39 giorni trascorsi dalla Toscana in zona rossa o arancione a ridosso delle festività di Natale hanno aiutato ad arginare il contagio da coronavirus. In questo lungo lasso di tempo, la Toscana è passata dall’essere la sesta peggior regione d’Italia per positivi in rapporto alla popolazione, all’essere oggi la regione più virtuosa in questa graduatoria.

Osservando i vari report settimanali del monitoraggio della Fondazione indipendente Gimbe, si può vedere come le 3 settimane trascorse in zona rossa e i 18 giorni in zona arancione (la Toscana è stata zona arancione dall’11 novembre, zona rossa dal 15 novembre al 5 dicembre e di nuovo zona arancione dal 6 al 20 dicembre) abbiano contribuito a far scendere la diffusione del virus.

Il 10 novembre scorso, alla vigilia dell’istituzione della zona arancione, erano positivi 1.242 toscani ogni 100.000 abitanti e l’incremento settimanale dei casi era superiore al 32%.

Una settimana più tardi, il 17 novembre, due giorni dopo l’istituzione della zona rossa, la Toscana toccò il punto più critico, con 1.453 cittadini in quel momento positivi al virus ogni 100.000 abitanti, il 41% di posti letto ospedalieri in area medica occupati da pazienti positivi al Covid e il 47% di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

L’8 dicembre, due giorni dopo il passaggio in zona arancione, la situazione era nettamente migliorata, anche se a fronte di un dimezzamento di casi testati: 698 toscani erano in quel momento positivi al Covid ogni 100.000 abitanti, l’incremento settimanale dei nuovi casi era sceso al 5,1%, la percentuale di posti letto in area medica riservati a pazienti Covid era diminuita al 27%, mentre restava alta, al 42%, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata da pazienti Covid.

Il 22 dicembre, due giorni dopo il ritorno della Toscana in zona gialla, la situazione era ulteriormente migliorata: 317 positivi al Covid ogni 100.000 abitanti fanno della Toscana la miglior regione d’Italia in questa classifica. Buoni anche i dati relativi all’incremento settimanale di nuovi casi contenuto al 3%, all’incidenza di pazienti Covid sul totale dei ricoverati in area medica (19%) e ai posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid (30% del totale).