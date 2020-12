Domani i primi due pazienti nella nuova struttura Covid all’ex Creaf allestita in un mese. Giani: “Sforzo eccezionale”

Arrivano domani, mercoledì 16 dicembre, i primi due pazienti della nuova struttura Covid di Prato, realizzata a tempo di record e inaugurata a un mese esatto dall’ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani che ne disponeva l’allestimento. Ai primi due malati che occuperanno i letti e saranno assistiti dal personale (medici, infermieri e operatori sociosanitari) messo a disposizione e formato dalla Asl Toscana Centro, seguiranno gradualmente altri ingressi, sia di pazienti che di personale.

Tutto è pronto per la partenza ufficiale della struttura all’ex Creaf. Gli spazi di degenza sono stati allestiti, come pure gli spogliatoi, i locali per gli operatori, i frigoriferi per i farmaci e le altre apparecchiature indispensabili per l’assistenza e il monitoraggio dei pazienti. L’assistenza sarà poi completata grazie anche all’ospedale Santo Stefano di Prato che fornirà laboratorio, radiologia, consulenze, refertazioni a distanza, farmacia e servizi accessori. L’azienda di Careggi farà un bando per la mobilità volontaria di personale infermieristico che sarà adeguatamente formato.

“Grazie a uno sforzo eccezionale – commenta il presidente Giani – siamo riusciti ad allestire e rendere operativa una struttura di 1700 metri quadri, su due piani, per 190 posti letto, a tempo di record. E’ la prova tangibile che di fronte all’emergenza sanitaria si può rispondere nell’interesse generale della cittadinanza. E’ un risultato importante, al quale guardo con orgoglio e al quale devono guardare con orgoglio tutti i cittadini toscani”.