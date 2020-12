Emergenza Covid, a Prato 106 nuovi positivi e cinque decessi nelle ultime 24 ore

106 nuovi positivi a Prato nelle ultime 24 ore e 5 decessi. Questo il bollettino relativo all’andamento del contagio da Covid, diffuso dalla Regione. I nuovi positivi in Toscana sono invece 769 in più rispetto a ieri, con un’età media pari a 49 anni circa. I tamponi eseguiti sono stati 13.229, di cui il 5,8% positivo. Sono invece 4.063 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.776 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I ricoverati sono 1.634 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 261 in terapia. Purtroppo, oggi si registrano 41 nuovi decessi in Toscana: 21 uomini e 20 donne con un’età media di 82,4 anni. Cinque appunto i pazienti morti al Santo Stefano, 3 donne e 2 uomini, tutti tra i 64 e gli 80 anni.