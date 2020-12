Il 27 le prime vaccinazioni anti Covid anche a Prato. Tra pochi giorni operativa la nuova ala del Santo Stefano VIDEO

Il 27 dicembre cominceranno anche a Prato le prime vaccinazioni per il Covid alle quali si sottoporranno le categorie individuate per la prima tranche di somministrazione, che riguarderà operatori sanitari, ospiti di rsa e di case di cura private accreditate. In Toscana sono oltre 110mila sulle 120mila individuate le persone che hanno scelto volontariamente di sottoporsi alla vaccinazione. Anche di questo si è discusso stamani nell’incontro che all’ospedale Santo Stefano ha visto riuniti i vertici regionali, i sindaci del territorio, sindacati e operatori della sanità.

Si è parlato ovviamente anche dell’ampliamento dell’ospedale. I primi 30 posti letto per pazienti Covid nella nuova ala al piano terra saranno a disposizione dal 23 dicembre. Per gli altri 30 servirà una settimana in più. Tra i temi dibattuti anche l’organizzazione del territorio, con la questione formazione e il ruolo dei medici di base.