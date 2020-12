Lezioni al parco durante il primo lockdown, la maestra Francesca premiata dal Corecom della Toscana come “Comunicatore dell’anno”

E’ Francesca Sivieri, maestra di scuola dell’infanzia a Prato, uno dei “Comunicatori toscani 2020” secondo il Corecom della Toscana. Sivieri – che nel maggio scorso fece parlare di sé per l’iniziativa delle lezioni e delle favole raccontate ai bambini al parco, durante la prima ondata Covid – sarà premiata dal Corecom della Toscana nella giornata di domani, venerdì 18 dicembre, dalle 11 alle 12, in Regione. La sua iniziativa, che aveva raccolto enorme seguito, è stata infatti ritenuta “simbolo di attenzione e vicinanza nell’Italia del lockdown, che sembrava aver dimenticato la scuola e l’universo di bambini e adolescenti”.

La maestra Francesca riceverà l’omaggio insieme a Fuad Aziz, scultore, pittore e illustratore nato nel Kurdistan iracheno, che durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria ha realizzato laboratori di arte sulla propria pagina Facebook, molto seguiti e apprezzati dai bambini. La cerimonia sarà visibile in diretta streaming sulle pagine Facebook @CRToscana, @corecom.toscana.

All’evento interverranno Enzo Brogi, presidente del Corecom Toscana, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Camilla Bianchi, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Mauro Speraggi della casa editrice “Artebambini”, Gianfranco Staccioli, pedagogista dell’Università degli Studi di Firenze. Nel corso della mattinata sarà premiato anche il vincitore del bando di concorso per la miglior tesi di laurea in comunicazione in Toscana.