Maxi gru in piazza Mercatale, al via gli interventi di riqualificazione di Palazzo Pacchiani

Una maxi gru è arrivata nei giorni scorsi in piazza Mercatale ed è stata posizionata proprio affianco alla chiesa di San Bartolomeo. Sono, infatti, iniziati gli interventi di ristrutturazione di Palazzo Pacchiani. Un cantiere destinato a cambiare il volto dell’area: a Palazzo Pacchiani verranno infatti trasferiti gli uffici comunali dell’Urbanistica, Suap e Edilizia privata, attualmente collocati in via Giotto e viale Vittorio Veneto. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento e il miglioramento dell’asilo notturno gestito dall’associazione Giorgio La Pira. Gli interventi, dal costo di 5milioni di euro, interamente finanziati dal Governo, rientrano nell’ambito del Prius, il Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza.

“Un grande progetto che cambierà il volto di un intero quartiere – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis -, consentendo anche di creare delle connessioni tra piazza San Marco, via Mazzini e via del Carmine. Una serie di interventi che permetteranno così di riportare dei servizi pubblici nel cuore del centro storico, uffici intorno ai quali gravitano numerosi professionisti e non solo, fattore questo che di conseguenza porterà un nuovo impulso alle attività commerciali della zona. Inoltre, di concerto con i servizi sociali, andiamo a recuperare e migliorare la funzionalità del dormitorio notturno”.

Il progetto prevede il consolidamento strutturale del complesso di Palazzo Pacchiani, il rifacimento dell’impiantistica e delle coperture e la redistribuzione degli spazi, con l’aggiunta di nuovi collegamenti tra gli spazi esistenti. Gli interventi procederanno per step e per ora stanno interessando la parte destinata ai magazzini, per poi spostarsi in quella che ospita ad oggi l’Urp della Polizia Municipale, che di conseguenza si trasferirà negli spazi della ex circoscrizione sud. Il progetto, come detto, prevede anche l’ampliamento, il miglioramento e l’adeguamento dell’asilo notturno di via del Carmine gestito dall’associazione Giorgio La Pira. Al fine di consentire i lavori, il dormitorio verrà quindi poi temporaneamente spostato nell’ex palazzina Anci di via Roma.