Mezzana in lutto, a 47 anni muore lo storico barista del Vertigo

La sua faccia sorridente e quello spirito sempre pronto alla battuta erano ormai diventati uno dei tratti distintivi del bar Vertigo a Mezzana. Da un mese a questa parte, però, dietro al bancone delle pizze del locale di via Fauli quel sorriso non si vedeva più. Massimiliano Todaro, 47 anni, stava infatti combattendo contro il covid. A metà novembre i primi sintomi, poi la situazione è peggiorata venendo ricoverato all’ospedale prima a Pistoia e poi a Careggi. Ieri, infine, è arrivata la tremenda notizia del decesso.

Tanti i post sui social di amici e frequentatori del bar (oltre a coloro che lo avevano conosciuto al Glass Globe a Campi Bisenzio). Lo stesso Vertigo l’ha voluto ricordare con una foto di tutto lo staff e la frase “Un grande uomo”.

I funerali si terranno domattina, martedì 15 dicembre, alle 10.30 alla chiesa di San Giuseppe Artigiano, in via Cimabue 15 a Quarrata.

A proposito di covid, sono 673 i casi di ieri in Toscana su 4250 tamponi. Di questi 61 positività sono state registrate a Prato. Il bollettino regionale di ieri segnala 34 decessi, nessuno a Prato (la morte di Todaro verrà riportata verosimilmente quest’oggi dai dati della Regione).