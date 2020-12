Prato saluta Paolo Rossi, in Cattedrale la commemorazione esequiale in ricordo di Pablito FOTO

È iniziata in Cattedrale la commemorazione esequiale in ricordo di Paolo Rossi, scomparso lo scorso 9 dicembre a soli 64 anni. Anche Prato, città in cui Rossi è nato e ha vissuto sino a 16 anni, ha infatti voluto salutare il grande campione del mondo. Presenti in Duomo – nel rispetto delle normative anti contagio – i familiari, alcuni ex compagni di squadra di Pablito, le autorità e molti cittadini. Tra i personaggi noti che non sono voluti mancare, Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni.

Celebra il vescovo Giovanni Nerbini, che nel corso dell’omelia ha sottolineato: “Carissimi amici presenti, in circostanze come questa sentiamo la nostra piccolezza e la nostra impotenza di fronte al mistero del nostro vivere. Vorremmo dire tutto ma sentiamo la pochezza delle nostre parole e dei nostri segni. Possiamo solo impegnarci nel ricordo e allora ripetiamo una frase bella che sentiamo spesso: “Paolo resterai sempre nei nostri cuori”. E’ vero il ricordo rende tangibile quello che non è più e Ungaretti descrive bene in una sua poesia: “Ma nel cuore nessuna croce manca”. Ma mi chiedo e vi chiedo: non è un po’ troppo poco che una realtà così unica e preziosa, come la vita di una persona, sia relegata solo nel ricordo? Perché noi abbiamo pensieri, desideri e sogni infiniti per i progetti ordinari di fronte alla morte diventiamo minimalisti e ci accontentiamo di ricordare? Perché il nostro sguardo è corto. Le nostre azioni passeranno, le imprese di Paolo rimarranno registrate in una cineteca, come immagini e suoni. La sua persona no, resta viva in Dio. Quella vita che si è accesa in un momento sconosciuto dal nulla è destinata a non avere fine, è destinata all’eternità. Questo è lo guardo che la fede aggiunge alla poca profondità della nostra vista: ci consente di cogliere l’invisibile già presente in noi e che in esso vive. Diciamo pure: “resterai sempre nei nostri cuori” ma aggiungiamo “Sarai sempre vivo in quel Dio che ti ha creato e redento” “.

(Notizia in aggiornamento)