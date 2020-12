Scoperto giro di prostituzione: a Poggio a Caiano una delle case di appuntamento. Due arresti

Smantellato un giro di prostituzione cinese basato su un network di ben sette case di appuntamenti sparse in tutta la Toscana con sede centrale a Poggibonsi. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Siena, Silvia Benetti, è durata oltre un anno, ha portato all’esecuzione di perquisizioni e sequestri da parte della polizia municipale e della polizia di Stato con l’arresto di un uomo di 45 anni e di una donna di 37 anni ritenuta a capo dell’organizzazione. La donna era irregolare in Italia da dieci anni ma, nonostante ciò, riusciva a essere titolare di diversi contratto d’affitto sotto false generalità.

Secondo le indagini i due gestivano sette case di appuntamenti situate in varie località: due nella provincia di Siena, una ad Arezzo, una a Lastra a Signa, una a Poggio a Caiano e due a Empoli. I reati accertati e contestati sono stati quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento della permanenza in clandestinità, falso materiale e sostituzione di persona. L’operazione ha portato anche all’individuazione di alcune prostitute sprovviste di permesso di soggiorno per le quali sono in corso, da parte della questura di Siena, i procedimenti per le espulsioni dal territorio nazionale.