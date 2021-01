“Apertura in presenza e in sicurezza di tutte le scuole”: domani flash mob al Copernico del Comitato Priorità alla Scuola FOTO

Come già annunciato nei giorni scorsi, si svolgeranno domani in tutta Italia, le mobilitazioni organizzate da studenti, insegnanti e genitori del comitato Priorità alla Scuola per chiedere l’apertura in presenza e in sicurezza di tutte le scuole. A Prato si terrà un flash mob davanti al Liceo Scientifico Copernico, viale Borgo Valsugana.

L’iniziativa arriva in concomitanza con la riapertura delle scuole, che per le superiori, domani è previsto con la didattica a distanza. Soltanto lunedi – questa l’indicazione del governo, recepita dalla regione Toscana – si ripartirà con le lezioni in presenza, ma solo per il 50% degli alunni, secondo una rotazione decisa con modalità diverse da istituto ad istituto.

Il Comitato Priorità alla Scuola chiede lo screening sanitario completo della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti) e l’inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell’agenda vaccinale.

Inoltre, per quanto riguarda le scuola superiori, si auspica che la riapertura in presenza favorisca l’accoglienza e il recupero scolastico degli studenti fortemente penalizzati dal punto di vista didattico e psicologico a causa della Didattica a Distanza, avviata a marzo 2020, quasi un anno fa.

Per questo motivo, inoltre, si auspica che l’attività in presenza non sia finalizzata solo alle necessità di valutare l’andamento scolastico degli studenti, bensì che il tempo sia utilizzato anche per aiutare a ricostruire le relazioni umane tra gli studenti e con i docenti. Inoltre, il Comitato auspica che siano annullate le prove INVALSI per l’anno scolastico in corso.

Oltre a Prato, iniziative sono in programma anche a Firenze, Massa Carrara, Pisa, Pontedera, Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli, Mantova, Faenza, Salerno, Modena, Cremona, Brescia, Treviso e Padova.