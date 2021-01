Assistenza farmaceutica integrativa: non serve fare la fila. Prenotazioni on line, già attiva la nuova modalità

I pazienti che necessitano di prodotti per la cura della malattia diabetica (glucometri, strisce per misurazione glicemia, lancette pungidito, aghi e siringhe per iniezione di insulina, etc) possono ricevere quanto necessario dietro prescrizione del medico diabetologo o del medico di medicina generale. Il punto di accesso all’assistenza, per l’ambito pratese è ubicato presso il nuovo ospedale Santo Stefano, via Suor Niccolina Infermiera 20 (Palazzina dei Servizi), con il seguente orario: lunedì e giovedì ore 8.30-12.30 e 14.00-17.00; martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30

La documentazione necessaria all’attivazione dell’assistenza, oltre che essere presentata in presenza, può essere inviata anche per posta elettronica alla casella email:

farmaceuticaintegrativa.prato@uslcentro.toscana.it

Per i nuovi pazienti e per coloro che procedono al rinnovo annuale i documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti:

a) prescrizione medica

b) numero telefonico dove poter essere contattati per eventuali delucidazioni

c) ogni altra informazione ritenuta utile ad individuare correttamente i materiali necessari

i documenti devono essere scannerizzati o fotografati ed allegati alla e-mail.

Verrà rilasciato, in risposta alla mail ovvero di presenza, il buono per la consegna dei prodotti attraverso le farmacie convenzionate, che riporta il codice fiscale dell’assistito.

Il ritiro può essere effettuato presentandosi presso la farmacia di fiducia con il buono che viene rilasciato, che ha di norma validità annuale.

Per i pazienti che hanno il piano terapeutico non ancora scaduto e che sono già stati inseriti nell’assistenza con consegna diretta dei materiali (ante dicembre 2020), è possibile oltre al ritiro in presenza, anche la prenotazione via email, inviando il foglio riportante i dati dell’ultimo ritiro con ogni informazione necessaria a preparare quanto necessario e il numero telefonico dove poter essere contattati per eventuali delucidazioni.

In risposta alla mail viene comunicato il giorno dal quale è disponibile il ritiro.

Per i pazienti che necessitano di altri prodotti di assistenza integrativa (ausili per stomia, alimenti destinati a utenti con malattie metaboliche congenite, alimenti per soggetti affetti da insufficienza renale cronica, alimenti per nutrizione enterale, materiale da medicazione, materiale per pazienti para e tetraplegici), la documentazione necessaria all’attivazione della assistenza, oltre che essere presentata in presenza, può essere inviata anche per posta elettronica alla casella email: farmaceuticaintegrativa.prato@uslcentro.toscana.it con le modalità analoghe a quelle previste per i prodotti per diabetici (documentazione completa per i nuovi pazienti, ovvero foglio dell’ultimo ritiro per quelli già inseriti).

Il ritiro al momento è previsto solo presso la sede del Nuovo Ospedale Santo Stefano ed in risposta alla mail viene data conferma che la fornitura è stata preparata.

Di norma il ritiro viene programmato entro massimo 2 giorni lavorativi (eccetto sabato e domenica).

A breve la modalità di ritiro presso le farmacie di fiducia verrà estesa a tutti i prodotti di competenza della farmaceutica integrativa, anologamente a quanto predisposto per quelli per la cura della malattia diabetica.